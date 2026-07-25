الراعي: البطريرك الياس الحويّك علامة مضيئة في تاريخ الكنيسة والوطن

شكر البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الله على “علامات نجاح زيارة الرئيس عون إلى واشنطن".

وقال، في عظة في قداس إعلان تطويب البطريرك الياس الحويّك في الديمان: "نسأل الله بشفاعة الطوباوي الحويّك أن يحقق الأمنيات لخير لبنان واستقراره وإعادة إعماره ولتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بحيث يضمن سيادة لبنان على كامل أراضيه واستقلاله التام وتحريره الكامل وسلامه الدائم والعادل والشامل".

ووصف البطريرك الياس الحويّك بعلامة مضيئة في تاريخ الكنيسة والوطن.

وأكّد أنّ القداسة ليست تكريماً تمنحه الأرض بل عطية يمنحها الله لمَن عاش الإنجيل بأمانة حتى النهاية.