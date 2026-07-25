افرام من الديمان: لبنان الكبير لم يكن خطأ تاريخيا بل مشروع باركه الله ولا يزال

كتب النائب نعمة افرام مغردا من الديمان بمناسبة تطوبب مؤسس لبنان الكبير البطريرك الياس الحويك: "عندما تتكلم السماء، تسقط كل الشكوك. تطويب البطريرك الياس الحويك في هذه اللحظة ليس مجرد حدث كنسي، بل رسالة من السماء بأن لبنان الكبير لم يكن خطأ تاريخياً، بل مشروع باركه وما زال يباركه الله. واليوم، يتجدد الأمل بأن يبقى لبنان وطن العيش المشترك، والحرية، والحياد، ورسالةً للإنسانية، كما وصفه القديس يوحنا بولس الثاني".

