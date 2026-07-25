الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النحات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميناسيان: البطريرك الطوباوي الحويك يبقى رمزا للإيمان الراسخ ومدافعا شجاعا عن كرامة الإنسان

أخبار لبنان
2026-07-25 | 14:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميناسيان: البطريرك الطوباوي الحويك يبقى رمزا للإيمان الراسخ ومدافعا شجاعا عن كرامة الإنسان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ميناسيان: البطريرك الطوباوي الحويك يبقى رمزا للإيمان الراسخ ومدافعا شجاعا عن كرامة الإنسان

أعلن المكتب الإعلامي في بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، في بيان، أن "صاحب الغبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، تابع بفرحٍ وتأثّرٍ بالغين، من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة آسيا، الاحتفال المهيب بإعلان تطويب البطريرك الماروني الطوباوي إلياس الحويّك، معتبرًا هذا الحدث نعمةً كنسيةً ووطنيةً تفيض رجاءً على لبنان والكنيسة الجامعة".

وتوجّه ميناسيان بـ"أحرّ التهاني إلى الكنيسة المارونية، وعلى رأسها صاحب الغبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي"، كما تقدّم بالتهنئة إلى الرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة الأخت أنطوانيت سعادة، وإلى مجلس المدبّرات وجميع الراهبات، وإلى أبناء الكنيسة المارونية كافة، سائلًا الله "أن يجعل من هذا التطويب منارةً جديدةً للإيمان والثبات وخدمة الإنسان، وأن يفيض ببركاته على الكنيسة في لبنان والشرق".

كما هنّأ لبنان بـ"هذا الحدث التاريخي المبارك"، مثمّنًا "المشاركة الرسمية الرفيعة، وفي مقدّمها حضور فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون، وذلك عقب عودة فخامته من زيارة رسمية ناجحة إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه في البيت الأبيض، والتي تتوّج بنتائج إيجابية على المستويين الوطني والدولي، وبما يبذله من جهودٍ صادقة ومساعٍ حثيثة لترسيخ الأمن وتعزيز السلام والاستقرار في لبنان، إلى جانب مشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وعقيلته السيدة سحر بعاصيري سلام"، واعتبر أن "هذا الحضور يجسّد وحدة اللبنانيين حول القيم الروحية والوطنية التي يحملها البطريرك الطوباوي إلياس الحويّك، ويؤكد المكانة الجامعة التي يحتلها في وجدان الوطن وتاريخه".

وأكد أن "البطريرك الطوباوي إلياس الحويّك يبقى رمزًا للإيمان الراسخ، ومدافعًا شجاعًا عن كرامة الإنسان، وأحد أبرز رجالات لبنان الذين ساهموا في ترسيخ رسالة الوطن القائمة على الحرية والعيش المشترك وصون الكرامة الإنسانية".

وختم ميناسيان معربًا عن رجائه بـ"أن تكتمل مسيرة هذا التطويب بإعلان قداسة البطريرك الطوباوي إلياس الحويّك، ليُرفع إلى مجد المذابح في الكنيسة الجامعة"، وآملا "أن يمنّ الله علي بنعمة الحضور شخصيًا في احتفال إعلان القداسة، والمشاركة في هذه الفرحة الكنسية والتاريخية الكبرى، التي تبقى محطةً مضيئةً في مسيرة لبنان والكنيسة المشرقية".

أخبار لبنان

البطريرك

الطوباوي

الحويك

للإيمان

الراسخ

ومدافعا

شجاعا

كرامة

الإنسان

LBCI التالي
تعميم صورة أسيل الشرجي التي غادرت منزل ذويها في إدّة - جبيل ولم تعد
رئيسا الجمهورية والحكومة شاركا بقداس اعلان البطريرك الحويك طوباويا في الديمان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:27

رئيسا الجمهورية والحكومة شاركا بقداس اعلان البطريرك الحويك طوباويا في الديمان

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-22

إعلان البطريرك الياس الحويّك طوباويًّا...

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-22

عون رحب باعلان البطريرك الحويك طوباويًا: الاعلان في ذكرى مئوية إعلان دستور لبنان يأتي علامة بأن العناية الإلهية التي لطالما عمل بهديها الطوباوي الجديد هي التي تحفظ لبنان الكبير

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-03

رعية إهدن- زغرتا احتفلت بالقداس الإلهيّ لمناسبة عيد الطوباويّ البطريرك إسطفان الدويهي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:39

تعميم صورة أسيل الشرجي التي غادرت منزل ذويها في إدّة - جبيل ولم تعد

LBCI
أخبار لبنان
14:27

رئيسا الجمهورية والحكومة شاركا بقداس اعلان البطريرك الحويك طوباويا في الديمان

LBCI
حال الطقس
13:50

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

Blue Pet Care قبل شارك تانك وبعده

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

إلى مواليد برج الجوزاء: حيوية فكرية واستقرار عاطفي... وهذه أحرف أسماء الحظ لعام 2026 (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-07-24

قبل انطلاق حفله في المغرب... ماذا يحدث مع سان ليفانت؟

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-08

وزير الإعلام بعد الاجتماع الوزاريّ الدوريّ: في الشمال والبقاع فقط ما زال هناك قدرة استيعابية للنازحين

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-02

"تاتش" تكشف تفاصيل خطتها لاستعادة شبكتها في الجنوب: نشر محطات متنقّلة وإعادة بناء المواقع المدمّرة حتى 2027

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:50

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

Blue Pet Care قبل شارك تانك وبعده

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

حين ترتفع الحرارة يرتفع الإنفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عشرات المباني المتضررة في الأربعاء الأسود ... خطر انهيارها قائم فمن يتحرك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قصص رواها الاهالي العائدون الى زوطر الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هل أميركا ستدافع عن لبنان في حال تعرض لهجوم خارجي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

المؤمنون توافدوا لمواكبة خطوات تطويب البطريرك الحويك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الديمان جمع قيادات سياسية ودينية

LBCI
آخر الأخبار
12:54

مقدمة النشرة المسائية ٢٥-٧-٢٠٢٦

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحة وتغذية
07:23

واحدة من بين 15 مليون حالة...أم تنجب أربع توائم متطابقات في حالة نادرة جدًا (صور)

LBCI
أمن وقضاء
12:16

قوى الامن: تدابير سير غدا في إهدن وضبية والفالوغا بمناسبة إقامة سباقات رياضية

LBCI
اسرار
23:33

أسرار الصحف 25-7-2026

LBCI
فنّ
06:51

بعد أشهر من الشائعات... جوزاف عطية يلمح بوضوح عن علاقته ببيرلا حرب خلال حفله ببيروت (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:48

وزارة الاقتصاد والتجارة تدهم مستودعاً لتزوير تواريخ الصلاحية في المنية وتغلقه بالشمع الأحمر

LBCI
أخبار دولية
08:05

الحوثيون: استهداف أهداف حساسة لمنشآت أرامكو في جيزان وينبع

LBCI
أمن وقضاء
09:43

الدفاع المدني: إنقاذ مصاب إثر سقوطه داخل بئر في الأوزاعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الديمان جمع قيادات سياسية ودينية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More