وزيرة التربية التقت السفير ماغرو والبحث تناول موضوع اعفاء الطلاب اللبنانيين في فرنسا من رسوم التسجيل

استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، سفير فرنسا ايرفيه ماغرو، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، رافقه مسؤول المركز الثقافي الفرنسي في لبنان ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.







وتناول البحث حاجات وزارة التربية، وطرق الدعم الفرنسي لخططها التطويرية في التعليم العام والتعليم العالي .







وشكرت كرامي للسفير ماغرو الدعم الفرنسي الدائم للقطاع التربوي في لبنان، خصوصا في موضوع إعداد المناهج الجديدة لجهة تأمين الخبرات والتمويل للإنطلاق في عملية تطبيقها.







من جهته، هنأ ماغرو كرامي على استكمال مرسوم المناهج واعرب عن نية بلاده مساعدة لبنان في تامين التمويل اللازم لاستكمال هذه الخطوة التاريخية.







وفي سياق متصل، كان استيضاح حول مسار الاتفاق الذي عقد بين كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام حول إعفاء الطلاب اللبنانيين في فرنسا من رسوم التسجيل. فكان تأكيد من السفير الفرنسي، بأن الموضوع شأن داخلي فرنسي بين السفارة الفرنسية في لبنان من جهة ووزارة التربية الفرنسية من جهة ثانية.







وذكر السفير الفرنسي أنه هو شخصيا من سعى الى هذه المبادرة التي تبناها الرئيس ماكرون، انطلاقا من الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان.







وأكد السفير الفرنسي أن برقية وصلت أمس من فرنسا الى السفارة الفرنسية في لبنان، تتضمن الخطوات المطلوبة من الطلاب اللبنانيين لإعفائهم من رسوم التسجيل هناك.







ومن المتوقع صدور تعميم من السفارة الفرنسية يشرح هذه الخطوات.



