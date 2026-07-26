فضل الله: المطلوب ترجمة الوعود إلى خطوات تنهي الاحتلال وتعيد الأهالي وتطلق الاعمار

عقد العلامة السيد علي فضل الله لقاءً حواريّاً في المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك، وقال: "من واجب رئيس الجمهورية، ومن موقعه الوطني، أن يسعى إلى رفع الاحتلال عن أرض لبنان، ووقف الاعتداءات، بما يتيح عودة النازحين إلى قراهم، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار. ونحن لا نقف عند شكل الزيارة أو الكلمات التي قيلت خلالها، ولا عند ما أُبدي من مشاعر وتعاطف، بقدر ما نعوّل على ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تحقق ما يصبو إليه اللبنانيون. وحتى الآن، لا يبدو أن الأهداف المرجوّة من هذه الزيارة قد تحققت".







وعن الحديث عن السلام مع العدو، رأى أن "مفهوم السلام لا يدخل في استراتيجية هذا الكيان الذي يسعى إلى احتلال المزيد من الأراضي العربية والتوسع وهو يؤكد بصراحة انه لن ينسحب من الجنوب ولن يعيده إلى أهله وفي حساباته الهيمنة على لبنان والمنطقة بأسرها".







وعن أزمة الكهرباء المتكررة، اعتبر أن "هذه الأزمة المزمنة تعود بالدرجة الأولى إلى الفساد الذي لا يزال يتحكم بالكثير من مفاصل الدولة، وإلى تغليب المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية"، مشيراً إلى أن "لبنان عُرضت عليه حلول عديدة من دول مختلفة، إلا أن بعضها أُفشل بفعل الحسابات الضيقة والمصالح الخاصة، ليبقى المواطن رهينة أصحاب المولدات ومن يقف وراءهم".







وختم: "إننا نأمل أن تتبدّل هذه الصورة، ولن يتحقّق ذلك إلا عندما يخرج الجميع من حساباتهم الضيّقة ومصالحهم الخاصة إلى رحاب المصلحة الوطنية، فيكون الوطن والإنسان هما البوصلة والغاية، بعيدًا عن كل الاعتبارات الفئوية والشخصية".