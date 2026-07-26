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الرئيس سلام يصل العراق على رأس وفد وزاري

أخبار لبنان
2026-07-26 | 05:15
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الرئيس سلام يصل العراق على رأس وفد وزاري
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الرئيس سلام يصل العراق على رأس وفد وزاري

وصل رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفدٍ وزاريّ يضمّ وزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدّي، ووزير الاتصالات شارل الحاج، في مستهل زيارةٍ رسمية إلى العراق.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار بغداد وزير المالية العراقي فالح ساري، حيث جرت مراسم استقبال رسمية.

أخبار لبنان

العراق

وزاري

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