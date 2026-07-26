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قبلان: لاستراتيجية دفاع وطني تعيد توظيف الجيش والمقاومة ضمن خريطة المصالح السيادية للبنان
أخبار لبنان
2026-07-26 | 05:55
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قبلان: لاستراتيجية دفاع وطني تعيد توظيف الجيش والمقاومة ضمن خريطة المصالح السيادية للبنان
وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة وطنية جاء فيها: "أيها اللبنانيون الأعزاء لا شك أننا نعيش في قلب منطقة تعيش أخطر مخاضات النظام الإقليمي الجديد، بواقع منطقة ملتهب، وطبيعة الإتجاهات فيها شاملة، وهنا مكمن الخطر الذي يطال لبنان إلا أن نتعامل بقلب شعب واحد وما يلزم للشراكة الوطنية مع مفاتيح الرمادية الإقليمية الخطرة التي تجري ولادتها وسط انهيارات عامودية تطال الهيكل التاريخي للشرق الأوسط، وواقع لبنان من واقع الرمادية الإقليمية والدولية الحالية، وزمن الدول الفردية انتهى حتى لأميركا التي تستنجد بالعالم لتعيد تثبيت هيمنتها بالشرق الأوسط التي تنهار أعمدته، والعالم اليوم كتل وتحالفات إقليمية وعالمية ودون كتل وأحلاف لا وجود لدول بل كيانات تعتاش على الأنابيب، وهنا تكمن أكبر ضرورات العرب وإيران وتركيا، ومنه بلدنا لبنان، وهو ما تفترضه مصالح الإقليم وطبيعة هويته وتاريخه وذخيرة موارده ومنطق تداخلاته الهيكلية والإنعاشية، وواقع الحرب الأميركية الإيرانية أثبت أن أميركا وإسرائيل عبئ كارثي على المنطقة ويجب الخلاص من هذا العبئ الكارثي لصالح دول المنطقة، وهذا ما يحمّلنا كلبنانيين مسؤوليات كبيرة، لأنّ القضية كيف نحفظ لبنان من أخطر مراحل السقوط العامودي فيما تجربة العقود المستمرة تضع لبنان وسوريا برأس أخطر خرائط تل أبيب فيما خصّ إسرائيل الكبرى، وواشنطن بهذا المشروع الصهيوني أم الصبي، والمنطق العملي يقول بأنّ من يكون قريباً من تل أبيب وواشنطن يكون خطراً على الشرق الأوسط ومنه لبنان، ولا مصلحة للعرب وإيران وتركيا أكبر من بناء شراكة منطقة لا هيمنة فيها لواشنطن ولا موجود فيها لتل أبيب، وبهذا السياق لبنان وسوريا محكومان بالتوافق والتعاون الوجوديين، لأنّ ما تقوم به تل أبيب خطر وجودي داهم على لبنان وسوريا، ومركز قوة لبنان وسوريا هنا التضامن الداخلي التام فضلاً عن تأمين شراكة قوية بين العرب وإيران وتركيا، وهنا نعود للداخل، لأنّ مركز كل دولة يكمن بقوة داخلها وشدّة تضامنها، وهذا هو المفتاح التأسيسي للبنان، خاصة أنّ مئة عام مضت أكّدت أنّ قنبلة لبنان النووية تكمن بتوافق مكوناته الداخلية وتضامنها ودون ذلك لبنان بمهبّ الريح، وبهذا المجال لا شيء أخطر على لبنان وبقائه من الإقصاء والإنتقام السياسي وهذا ما ذكّرنا به السلطة الحالية ألف مرة إلا أنّها لا تريد أن تسمع، ولكن هذا ما يجب أن يسمعه الشعب اللبناني لأنّ القضية هنا قضية بقاء لبنان وما يلزم لحمايته وإنقاذه".
وتابع في بيان: " منطق الحقيقة التاريخية واضح بأنّ الحفاظ على التكوين الديني والسياسي للهيكل الوطني ضرورة بقائية للبنان، ومعادلة الواقع صريحة بأنّ استقرار الدولة اللبنانية من استقرار مكوناتها الوطنية ولوازم صيغتها التوافقية، والقضية هنا تتجاوز لبنان، لأنه لا فعالية أو استقلال لدول المنطقة بلا علاقات قوية بين العرب وإيران وتركيا، ولبنان ضمن هذا المنطق الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا بهذا السياق، وهذا يفترض توطيد علاقة لبنان مع الرياض وطهران وأنقرة بسياق ما يلزم للشراكة العربية الإيرانية التركية، ومنطق الأحداث التاريخي أثبت أنّ البديل عن هيمنة واشنطن يمر بعلاقة عربية إيرانية تركية قوية، وحتى يستطيع لبنان لعب دور دولة ذات ذمة سياسية يلزم تعزيز شراكته الداخلية ودون ذلك لا أهلية سياسية للسلطة اللبنانية، وهذا أمر تكويني بالصيغة السياسية اللبنانية، والتجربة صريحة بأنّ قوة لبنان الخارجية من قوة مكوّناته الداخلية وتضامنها، والبلد وفق التأسيس عائلة وطنية توافقية، وتجاوز هذه الحقيقة يضرب قدرة لبنان وفعالية السلطة ودورها وهذا ما يجب أن تفهمه السلطة الحالية للدفاع عن بقاء لبنان وسط منطقة تتعرض لأخطر استحقاقاتها المصيرية، وكل ما يساعد التكوين الوطني للبنان ضرورة ماسّة بل ضرورة وجودية، ومنه علاقة بيروت القوية مع الرياض وطهران، ولا بديل عن ذلك، والعنوان هنا للتوظيف بمصالح الشراكة الإقليمية بعيداً عن هيمنة واشنطن وإرهاب تل أبيب، ولا بد هنا من تنشيط العلاقة بين بيروت ودمشق، لأنّ المصالح المتبادلة والقوية بين بيروت ودمشق ضرورة حياة وموت، خاصة أنّ خرائط تل أبيب تريد ابتلاع تركة سايكس بيكو بمقدار ما تستطيع، وأي تعاون قوي بين بيروت ودمشق سيحول بشدة دون مشاريع تل أبيب واحتلالها".
اضاف: "لأنّنا أمام ضرورة إنقاذ البلد وسط أدقّ مراحل التاريخ المعاصر أقول: باب الدّولة اللبنانية بيد التوافقيين الوطنيين، ودون ذلك لا أهلية لأحد، والرئيس نبيه بري بهذا المجال حكيم لبنان وحارس الدولة التوافقية وعميد تاريخها ومواثيقها وهو أشدّ فهماً للواقعية الوطنية والخارجية، ولا يمكن للسلطة التنفيذية بهذا البلد تجاوز الرئيس نبيه بري الحارس الوطني للبنان وتاريخية وتوافقه وإلا تحوّلت السلطة التنفيذية إلى كيان فراغ كما هو الحال".
وختم قبلان: "بكل صدق أقول: لا وجود لسلطة وطنية بلا توافق داخلي، ولا توافق داخليا ضامنا بلا الرئيس نبيه بري، وواقع لبنان والمنطقة معقّد جداً وهذا يفترض توظيف قدرات لبنان السيادية والسياسية للنهوض بالبلد، والمقاومة بهذا السياق ذخيرة وطنية كبرى سيما أنها القوة التاريخية التي حرّرت لبنان وما زالت تقدّم المعجزات لحمايته من أخطر حروب القرن، وهذا يفترض ضرورة تكوين استراتيجية دفاع وطني تعيد توظيف الجيش والمقاومة ضمن خريطة المصالح السيادية للبنان، ودون ذلك لبنان ينتحر، والرئيس نبيه بري كفيل بإنتاج صيغة وطنية تحفظ مصالح لبنان السيادي وتحمي العائلة اللبنانية وتضمن تقطيع أخطر مراحل التهديد الوجودي للبلد، والسلطة والقوى السياسية والشعب اللبناني أمام لحظة تاريخية، والطائف ضامن وطني للدولة والبلد والتكوين التاريخي، والسلطة السياسية مطالبة بتأكيد فعاليته التوافقية بعيداً عن أي التزام جانبي، ولا شيء أقوى لبقاء لبنان من وحدته الوطنية وأولوياته السيادية، ولا شيء أخطر على لبنان من التفرّد والإقتصاء والإلتزامات الجانبية".
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