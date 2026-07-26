اتصال بين عون وماكرون: عرض لمرحلة ما بعد انتهاء عمل "اليونيفيل"

جرى اتصال بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عرضت خلاله الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة.



وأطلع الرئيس عون نظيره الفرنسي على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية والمحادثات التي اجراها مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الاميركيين والتي تناولت الوضع في لبنان ومرحلة ما بعد الاتفاق على صيغة الاطار ومسار تنفيذ ما ورد فيها من نقاط.



وتطرق البحث الى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية وضرورة وضع حد لها والالتزام بوقف الأعمال العدائية.



وعرض الرئيسان لمرحلة ما بعد انتهاء عمل القوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل" واهمية المواكبة الدولية لاستقرار الوضع فيه.



واتفق الرئيسان عون وماكرون على ابقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات.