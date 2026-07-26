الرئيس العراقي: ندعم كل جهد يرتقي بالعلاقات العراقية اللبنانية ويحقق المصالح المشتركة

استقبل رئيس الجمهورية العراقي نزار ئاميدي، في قصر بغداد، رئيس الوزراء نواف سلام والوفد المرافق له.



وجرى في خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على أهمية استمرار التواصل وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية فضلاً عن استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة.



وأوضح ئاميدي أن المرحلة الحالية تفرض تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً دعم العراق لكل ما يسهم في ترسيخ الاستقرار، والدفع بالعلاقات العراقية – اللبنانية نحو شراكات أكثر فاعلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.



وأكد موقف العراق الداعم لأمن لبنان واستقراره السياسي والاقتصادي، مشدداً على أهمية التوافق الوطني اللبناني وتعزيز مؤسسات الدولة بما يحفظ سيادة لبنان ووحدته.



كما تطرق إلى الأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى ضرورة وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الأزمات بما يحفظ الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.