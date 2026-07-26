جنبلاط: أهم شيء أن لا تضيع ذاكرة الجنوب وجبل عامل في التعايش وفي النضال والصمود

اهم شيء ان لا تضيع ذاكرة الجنوب وجبل عامل في التعايش وفي النضال والصمود والفكر والثقافة والعلم والتمسك بالأرض.واهم شيء ان لا يعود البعض من المنحرفين فكريا وسياسيا إلى مخططات ومؤمرات الوكالة الصهيونية الصهيونية في أواسط القرن العشرين #الجنوب pic.twitter.com/M3BGRq8edi — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) July 26, 2026

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "إكس": "اهم شيء ان لا تضيع ذاكرة الجنوب وجبل عامل في التعايش وفي النضال والصمود والفكر والثقافة والعلم والتمسك بالأرض. واهم شيء ان لا يعود البعض من المنحرفين فكريا وسياسيا إلى مخططات ومؤمرات الوكالة الصهيونية الصهيونية في أواسط القرن العشرين".