الشرع: دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولاً تساعد على نقلِ لبنان الى برِ الامان

كش الرئيس السوري أحمد الشرع، أن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولاً تساعد على نقل لبنان الى بر الامان، وأن العمل جار على مقاربة شاملة للأزمة، معتبراً أن الحل ليس بالضرورة أن يكون أمنيا.



وأكد الشرع في مقابلة عبر "الجزيرة"، دعمه إحتكار الدولة اللبنانية للسلاح ولقرار السلم والحرب.



ورأى أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا.



وعن إسرائيل، قال الرئيس السوري: "نعمل للوصول إلى إتفاق أمني معها بمشاركة مجموعة من الدول، وإذا نجح فسيُمهد لسلام شامل من دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل".