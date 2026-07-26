الخليفي يؤكد لمتري استمرار دعم قطر للبنان وتعزيز مؤسسات الدولة

أجرى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، بحثا في خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات في لبنان، وسبل تعزيز التعاون المشترك.وتناول الاتصال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمعالجة التحديات الراهنة، ولا سيما ملف النازحين، وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم إلى مناطقهم بما يضمن لهم العيش الكريم.وأكد الخليفي في خلال الاتصال استمرار دعم دولة قطر للجهود الهادفة إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، مجدداً حرص الدوحة على مواصلة التعاون مع لبنان ودعم مساعي الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة.