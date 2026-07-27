الشؤون الاجتماعية تطلق المرحلة الثانية من "شبكة الأمان الاجتماعي": 425 ألف مستفيد بـ14.3 مليون دولار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انطلاق المرحلة الثانية من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي المستجيبة للصدمات (SRSN)، التي تشمل 128,627 أسرة، أي ما مجموعه 425,706 مستفيدين، بقيمة 14.3 مليون دولار أميركي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للاستجابة الحكومية للأسر المتضررة من الحرب، بعدما قدّمت الحكومة اللبنانية، عبر الوزارة، مساعدات نقدية طارئة لأكثر من 200 ألف أسرة خلال فترة النزاع.

ولفتت إلى أن الأسر المستفيدة من المرحلة الثانية كانت قد استفادت سابقاً من المرحلة الأولى من البرنامج، وأُعيد تقييمها وفق معايير الاستهداف المعتمدة لتحديد أولويات الدعم.

وشددت على أنه نظراً للتمويل المتاح من الدول المانحة، جرى اعتماد تنفيذ البرنامج على مراحل، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأسر الأكثر تضرراً والأشد حاجة، مشيرةً إلى أن عملية الاستهداف استندت إلى معايير جغرافية واجتماعية واضحة.

وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية أن هذه المعايير شملت الأسر النازحة المسجّلة من المناطق التي تعرّضت لغارات جوية كثيفة وتلقّت إشعارات إخلاء، إضافة إلى سكان القرى الحدودية، فضلاً عن الأسر التي تعيلها نساء، والأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة أو أطفالاً أو كبار السن، أو تتمتع بمعدلات إعالة مرتفعة.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يقتصر على الأسر غير المستفيدة من برنامج "أمان"، بما يضمن توجيه الموارد بعدالة، وتعزيز التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية، وتفادي الازدواجية في الاستفادة. وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية استمرارها، بالتعاون مع شركائها، في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وشفافية وكرامة، ويسهم في حماية الأسر الأكثر هشاشة وتعزيز قدرتها على التعافي.