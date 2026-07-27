فادي مكي: الدولة تسعى الى إعادة مقومات الحياة في المناطق الجنوبية المتضررة

جال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي في صور والنبطية وبلدة حبوش على رأس وفد دبلوماسي وتنموي رفيع المستوى، وذلك للإطلاع ميدانياً على الاحتياجات والأولويات الملحّة، ودعم البلديات والإدارات المحلية في جهودها لمواكبة التحديات الراهنة.



وأكد مكي أن الدولة تسعى الى إعادة مقومات الحياة في المناطق الجنوبية المتضررة.











