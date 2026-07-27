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اللواء شقير استقبل وفدا من لجنة MTC4L برئاسة فونتانا ونوه بما قدمته للبنان

أخبار لبنان
2026-07-27 | 05:53
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اللواء شقير استقبل وفدا من لجنة MTC4L برئاسة فونتانا ونوه بما قدمته للبنان
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اللواء شقير استقبل وفدا من لجنة MTC4L برئاسة فونتانا ونوه بما قدمته للبنان

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وفدا من اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان (MTC4L) برئاسة الجنرال إنريكو فونتانا، لمناسبة قرب إنتهاء عمل اللجنة في لبنان، وعرض معهم ما قدمته اللجنة خلال عملها، منوهاً بإهتمامها بلبنان من خلال دعم قواته المسلحة، ومتمنيا لأعضائها التوفيق في مهامهم الجديدة. 

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