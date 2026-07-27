الهيئة العليا للاغاثة: وصول الدفعتين الرابعة والخامسة من حملة المساعدات من دولة الإمارات والمباشرة بتسليمها للجهات المختصة والمستفيدين

اعلنت الهيئة العليا للاغاثة، في بيان، وصول الدفعتين الرابعة والخامسة من حملة المساعدات الإنسانية لاغاثة المتضررين ولدعم العائلات اللبنانية المحتاجة، والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الى معبر المصنع.



وباشرت الهيئة العليا للإغاثة بتسليم هذه المساعدات للجهات المختصة والمستفيدين.