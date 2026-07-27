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فياض: المناطق التجريبية هي الميكانيزم البديلة لإثارة المشاكل بين اللبنانيين
أخبار لبنان
2026-07-27 | 06:33
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فياض: المناطق التجريبية هي الميكانيزم البديلة لإثارة المشاكل بين اللبنانيين
أكد النائب علي فياض، أن "المقاومة لا تزال قادرة وثابتة وفاعلة، بسبب إخلاص وشجاعة مجاهديها، واحتضان المجتمع لها وإيمانه بمشروعها، وبسبب أحقية ومشروعية أهدافها في الدفاع عن النفس وحماية الوطن وتحرير الأرض، وهي أهداف طبيعية وواقعية تقع في صلب القانون الدولي والقيم الوطنية والدينية والأخلاقية والإنسانية".
وقال فياض ف كلمة له في خلال حفل تكريمي لشهداء بلدة جبشيت: "العدو خاض حربًا تدميرية شاملة ضد مجتمعنا، بهدف كسر إرادته ودفعه إلى الابتعاد عن المقاومة والتخلي عن علاقته بحزب الله، فإذا بهذا المجتمع يزداد إصرارًا وتمسكًا بخيار المقاومة وسلاحها".
وفي الشأن الداخلي، رأى فياض أن "المشكلة مع السلطة اللبنانية باتت عميقة وحادة، وتتجاوز الاختلاف السياسي بحدوده التقليدية إلى الخلاف على هوية الوطن ومستقبله وخياراته الاستراتيجية الكبرى وتوازناته الميثاقية الداخلية"
وقال: "لندع القناعات الأيديولوجية والمبدئية تجاه الصراع مع إسرائيل جانبًا، فهذه قناعاتنا ومبادؤنا التي لا نريد أن نلزم أحدًا بها. ولم تعد المشكلة مع هذه السلطة تقتصر على موضوع حصرية السلاح، الذي طرحنا بشأنه موقفًا واضحًا ومحددًا، نلتزم بتطبيقه في جنوب نهر الليطاني، في مقابل وقف إطلاق نار شامل وكامل، ومنع العدو من حرية الحركة تحت مسمى التهديدات الوشيكة أو المحتملة، وانسحاب إسرائيلي كامل من أرضنا. أما ما يتجاوز جنوب النهر، فقد دعونا السلطة إلى مناقشته وطنيًا وسياديًا بعد الانسحاب الإسرائيلي، في إطار استراتيجية دفاع وطني".
ولفت إلى "أن المشكلة مع السلطة لم تعد تقتصر على موضوع السلاح"، معتبرًا "أن أهداف التفاوض والأداء التفاوضي من قبل السلطة مع العدو ذهبت إلى أقصى مدى، حتى إنها فاجأت العدو نفسه وقدمت له ما لم يكن يحلم به".
وأشار الى أن "السلطة باتت تتعاطى مع الاحتلال كفرصة يجب اغتنامها والاستفادة القصوى منها لإعادة صياغة الواقع اللبناني جذريًا، عبر السلام مع العدو، وإنهاء حالة حزب الله أو إضعافها وتطويقها، وتغيير التوازنات الداخلية على حساب المكون الشيعي، وإخضاع لبنان لوصايات إقليمية ودولية باتت تتحكم بسيادته وقراراته وسياساته وتعييناته الأمنية والقضائية".
وأكد فياض أن "هذه السلطة باتت مكشوفة تمامًا، ولم تعد تعني شيئًا محاولات التذاكي على الشعب اللبناني، وقد انتقلت من التذاكي إلى الفجور، أي من التنازل إلى مزيد من التنازل، كمن يشرب من ماء البحر وكلما شرب ازداد عطشًا".
وأضاف: "السلطة باتت مكشوفة وأكثر عجزًا، لأنها، على الرغم من كل تنازلاتها، لم تتمكن من تحقيق أي مكسب للشعب اللبناني، فلم توقف تدمير القرى وحرق المنازل وجرف الطرقات وإزالة البنى التحتية واغتيال المواطنين، كما لم تحقق وقفًا لإطلاق النار، ولم تتمكن من انتزاع أي موقف أو ضمانة من الإسرائيلي للانسحاب من أرضنا، معتبرًا أن إعادة الانتشار التي تحدث عنها اتفاق الإطار لا تعني على الإطلاق الانسحاب بأي شكل من الأشكال".
ورأى "أن أداء السلطة متعثر، وخطابها غير مقنع"، معتبرًا "أن تجربة "المناطق التجريبية" التي تخوضها السلطة بالتعاون مع العدو تشكل نموذجًا إضافيًا يصب في الاتجاه ذاته، لأنها تبرئ ذمة الاحتلال، وتجعل منه نتيجة وتجعل من المقاومة سببًا، وتلقي على عاتق الجانب اللبناني سلسلة من الالتزامات المسبقة، وتمنح الإسرائيلي حق التدقيق والتحقق، وتلغي التمييز بين جنوب النهر وشماله، ولا تقيد العدو بأي مدى زمني للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".
واعتبر أن "المناطق التجريبية هي الميكانيزم البديلة لإثارة المشاكل بين اللبنانيين، ولتحميلهم مسؤولية عدم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة".
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