رسامني: الحكومة تسعى الى اعادة إعمار الجنوب

وضع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني حجر الأساس لمشروع توسعة وصيانة وتزفيت طريق كفرفالوس – كرخا وطريق كرخا – بقسطا – الأولي، خلال احتفال أُقيم عند مدخل مزار مار يوحنا المعمدان في كرخا، وذلك بحضور فعاليات السياسية والاجتماعية والدينية.



وأكد رسامني أن الحكومة تسعى الى اعادة إعمار الجنوب مع التشديد على أهمية الاستقرار.