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الرئيس عون أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب يستوجب تحركاً دولياً

أخبار لبنان
2026-07-27 | 12:53
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الرئيس عون أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب يستوجب تحركاً دولياً
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الرئيس عون أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب يستوجب تحركاً دولياً

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان Volker Turk ان "مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الانسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية ما يستوجب تحركاً دولياً لوضع حد لها".

‏وقال عون: "إسرائيل استهدفت أيضا الأماكن الدينية والتراثية وهذا يظهر نوايا مبيتة ضد البشر والحجر لا سيما وان مثل هذه الأماكن ليست عسكرية ولا تشهد وجودا مسلحا فيها".

واكد ان" لبنان ملتزم بتنفيذ صيغة الاطار، لكنه يخشى من ان تؤدي الممارسات الإسرائيلية الى التأثير على فعاليتها وهو لن يقبل باستمرار خرق بنودها".

من جهته، قال ‏المفوض Turk إن" المفوضية تتابع التطورات في لبنان ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ 2 آذار الماضي لوضع تقرير مفصل عن الانتهاكات التي تطاول حقوق الانسان".

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