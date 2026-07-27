مخزومي: التواصل المباشر مع الناس يبقى الأساس لفهم حاجات مجتمعنا

قمتُ اليوم بجولة تفقدية في أقسام مؤسسة مخزومي للاطلاع على سير العمل ومتابعة أداء المؤسسة وتعزيز التواصل مع فريق العمل، في أجواء ودّية تعكس روح الالتزام والتعاون والعائلة الواحدة.
كما كانت لي جولة في شارع بربور، حيث التقيت بأبناء بيروت وبالمواطنين من مختلف المناطق، واستمعت إلى… pic.twitter.com/fyiFasXJnl
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) July 27, 2026
قمتُ اليوم بجولة تفقدية في أقسام مؤسسة مخزومي للاطلاع على سير العمل ومتابعة أداء المؤسسة وتعزيز التواصل مع فريق العمل، في أجواء ودّية تعكس روح الالتزام والتعاون والعائلة الواحدة.
كما كانت لي جولة في شارع بربور، حيث التقيت بأبناء بيروت وبالمواطنين من مختلف المناطق، واستمعت إلى… pic.twitter.com/fyiFasXJnl