مخزومي: التواصل المباشر مع الناس يبقى الأساس لفهم حاجات مجتمعنا

كتب رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "اكس": "قمت اليوم بجولة تفقدية في أقسام مؤسسة مخزومي للاطلاع على سير العمل ومتابعة أداء المؤسسة وتعزيز التواصل مع فريق العمل، في أجواء ودية تعكس روح الالتزام والتعاون والعائلة الواحدة. كما كانت لي جولة في شارع بربور، حيث التقيت بأبناء بيروت وبالمواطنين من مختلف المناطق، واستمعت إلى آرائهم وتطلعاتهم، لأن التواصل المباشر مع الناس يبقى الأساس لفهم حاجات مجتمعنا ومواصلة العمل لخدمتهم بكل حرص ومسؤولية".