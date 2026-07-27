الصدي طمأن عمال الكهرباء بشأن ورقة سياسة القطاع وأكد إشراكهم في مراحل التطبيق

إستقبل وزير الطاقة والمياه جو الصدي وفداً من نقابات عمال مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة قاديشا والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني حيث إستمع الى مطالبهم وبدّد هواجسهم المتعلقة بمصيرهم بعد إقرار مجلس الوزراء ورقة سياسة قطاع الكهرباء.



واكد الصدي "إشراكهم في النقاش حول سبل تطبيق الورقة حين يصل الى الأمور المتعلقة بهم وفي طليعتها المادة 45 من القانون 462/2022".