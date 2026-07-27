مجلس الخدمة المدنية نحو تطوير كفاءات موظفي الدولة

وقع مجلس الخدمة المدنية، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF)، والمعهد الفرنسيّ في لبنان (IFL)، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية وتطوير استخدام اللغة الفرنسية المتخصصة في الإدارات العامة، وذلك خلال حفل أقيم في مقر مجلس الخدمة المدنية.



وأكدت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي أنّ "هذه الشراكة تعكس إرادة مشتركة للاستثمار في كفاءات العاملين في القطاع العام، انطلاقاً من أن نجاح الإصلاحات الإدارية يرتبط بالموارد البشرية القادرة على تنفيذها".



وأشارت إلى أن "لبنان يمر في مرحلة مفصلية تتطلب إدارة عامة أكثر كفاءة وشفافية وابتكاراً.

كما أشارت إلى أن "المجلس يعمل على بناء خدمة مدنية حديثة قائمة على الجدارة والكفاءة والنزاهة والأداء، بما ينسجم مع أولويات تحديث الإدارة العامة وتعزيز القدرات المؤسسية".



وأكدت "مواصلة تحديث المدرسة الوطنية للإدارة ومواكبة الإدارات في مشاريع إعادة الهيكلة، بهدف تعزيز الأداء وتطوير آليات العمل".

وشددت على "أهمية ترسيخ خدمة مدنية قائمة على الجدارة والشفافية وتكافؤ الفرص".