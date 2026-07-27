مرفأ بيروت كرّم السفير الفرنسي هيرفي ماغرو وفرنسوا سبورير بمناسبة انتهاء مهامهما في لبنان

كرّم رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت، السيد مروان النفّي، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، ومدير القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير، بمناسبة انتهاء مهامهما الدبلوماسية في لبنان، وتقديراً لجهودهما المتواصلة في دعم مرفأ بيروت منذ انفجار الرابع من آب 2020، ولمواكبتهما مختلف المبادرات والبعثات الفرنسية التي أسهمت في دعم المرفأ وتعزيز مسيرة إعادة تأهيله وتطويره، فضلاً عن حرصهما الدائم على ترسيخ أواصر التعاون بين مرفأ بيروت والجمهورية الفرنسية.



وجرى التكريم في خلال مأدبة غداء أقامها النفّي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث أشاد بعمق العلاقات اللبنانية الفرنسية، وبالدور الريادي الذي اضطلعت به فرنسا في دعم مرفأ بيروت في مختلف المراحل التي أعقبت انفجار الرابع من آب، سواء من خلال الدعم التقني والمؤسساتي، أو عبر مواكبة مشاريع إعادة التأهيل والتطوير، والمساهمة في تعزيز قدرة المرفأ على استعادة دوره الحيوي كبوابة اقتصادية للبنان.



وأكد النفّي أن العلاقة التي تجمع مرفأ بيروت بفرنسا تشكل شراكة تاريخية قائمة على الثقة والرؤية المشتركة، معرباً عن بالغ تقديره للجهود التي بذلها السفير ماغرو والسيد سبورير طوال فترة عملهما في لبنان، وما أظهراه من التزام صادق واهتمام دائم بدعم المرفأ، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح في مسؤولياتهما المقبلة.



من جهتهما، أعرب السفير ماغرو وسبورير عن اعتزازهما بالعلاقة التي جمعتهما بمرفأ بيروت، مؤكدين استمرار اهتمام فرنسا بدعم مسيرة نهوضه وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات اللبنانية، انطلاقاً من المكانة الاستراتيجية التي يحتلها المرفأ في المنطقة.