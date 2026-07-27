مخزومي: ثقتنا بالجيش اللبنانيّ تبقى راسخة وبقدرته على مواصلة أداء مهامه الوطنية

بحث النائب فؤاد مخزومي مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة، الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الأمنية والتحديات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكّد خلال اللقاء ثقته الكاملة بالمؤسسة العسكرية وبالدور الوطنّي الذي تضطلع به في حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره.

وشدّد على أهمية دعم الجيش وتعزيز قدراته، باعتباره صمام أمان الوطن والركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وثمّن مخزومي انتشار الجيش في المناطق التجريبية في الجنوب، وخصوصا دخوله إلى بلدة زوطر، باعتباره مؤشرًا واضحًا على بدء تنفيذ اتفاق الإطار على الأرض، وخطوة تؤكد أن الدولة تستعيد زمام المبادرة وتعزز حضورها من خلال مؤسساتها الشرعية.

وكتب على منصة اكس: “تبقى ثقتنا بالجيش اللبناني راسخة، وبقدرته على مواصلة أداء مهامه الوطنية، بما يحفظ سيادة لبنان واستقراره ويعيد تكريس منطق الدولة والقانون".