مخزومي دان الاعتداءات على السعودية: أمنها ركيزة أساسية لأمن المنطقة

دان النائب فؤاد مخزومي، بأشد العبارات "الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة".



وكتب مخزومي، على منصة "أكس": "أؤكد تضامني الكامل مع قيادة المملكة وشعبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، إن أمن المملكة العربية السعودية هو ركيزة أساسية لأمن المنطقة، وأي اعتداء عليها هو اعتداء على الاستقرار الإقليمي. كما أن استخدام أراضي أي دولة منطلقا للاعتداء على الدول الشقيقة أمر مرفوض ومدان، ويستوجب تحمّل المسؤوليات الكاملة لمنعه".