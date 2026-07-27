نقيب الصيادلة استنكر الاعتداء الذي تعرضت له الصيدلانية زينب الساحلي في زحلة ويطالب بتعزيز حماية الصيدليات

دان نقيب صيادلة لبنان الدكتور عبد الرحمن مرقباوي بأشد العبارات الاعتداء الوحشي الذي تعرّضت له الزميلة الصيدلانية الدكتورة زينب الساحلي داخل صيدليتها في زحلة معرباً عن تضامنه الكامل معها ومتمنياً لها الشفاء التام وتجاوز الآثار النفسية والجسدية التي خلّفها هذا الاعتداء.



وأكد مرقباوي أن النقابة تابعت هذه الحادثة منذ اللحظة الأولى وأجرت الاتصالات اللازمة مع القوى الأمنية للمطالبة بالإسراع في توقيف الجاني وكشف ملابسات الاعتداء مثمناً في الوقت نفسه استجابتها السريعة ونجاحها في توقيف الفاعل واستعادة المسروقات في وقت قياسي.



وشدد مرقباوي على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز حماية الصيدليات ولا سيما تلك التي تعمل على مدار الساعة بما يضمن سلامة الصيادلة والعاملين فيها ويحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات.