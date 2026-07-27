مذكرة من رئاسة الحكومة في ذكرى 4 آب: يوم حداد وطني وإقفال الإدارات وتنكيس الاعلام

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة قضت بإعلان الحداد الوطني الثلاثاء في 4 آب 2026، إحياءً لذكرى انفجار مرفأ بيروت، تضامنًا مع عائلات الشهداء والجرحى وعائلاتهم.



ونصّت المذكرة على "تنكيس الأعلام فوق الإدارات والمؤسسات العامة، وإقفال الإدارات الرسمية، بالتوازي مع تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما ينسجم مع رمزية المناسبة وحجم المأساة الوطنية التي خلّفها الانفجار".