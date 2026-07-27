وزير الداخلية عرض مع شقير الأوضاع الأمنية وإجراءات المديرية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة مساء اليوم، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي تنفذها المديرية في إطار حفظ الأمن والاستقرار.



كما اطلع منه على سير عمل المديرية، لا سيما في ما يتعلق بالمهام المرتبطة بتنظيم الدخول إلى لبنان والخروج منه، ومتابعة أوضاع الأجانب، إضافة إلى الإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية بهدف تعزيز الرقابة، وضبط حركة العبور.