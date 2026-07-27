الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صيادو لبنان: مجمعون على رفض قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية
أخبار لبنان
2026-07-27 | 14:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
صيادو لبنان: مجمعون على رفض قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية
نفى تجمع صيادي لبنان "نفياً قاطعاً لا يحتمل التأويل، أكد أن الأنباء أو التكهنات المتداولة التي تدعي أن الصيادين الساحليين وصيادي البحر في لبنان غير معترضين على قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية هي أنباء عارية تماماً عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة".
أضاف البيان أن "الواقع والحقيقة المعبر عنها جهاراً هي الرفض القاطع والمطلق من قِبل القطاع بأكمله لهذا القانون بصيغته الحالية المقرة من المجلس النيابي، و التمسك بحقهم المشروع رفضاً لهذا التشريع الذي يعتبرونه مجحفاً وظالماً بحقهم وبحق لقمة عيشهم".
وأشار البيان إلى أن "موقف الصيادين الحقيقي والخطوات القادمة هو إجماع تاريخي على الرفض إذ سجل صيادو لبنان (نقابات، تعاونيات، ومستقلون من الناقورة جنوباً إلى العريضة شمالاً) في اجتماعهم الطارئ في ميناء ضبية إجماعاً تاريخياً يتجلى في الرفض التام والمطلق للمسودة المقرة"، معتبرين أن "النص أُضيفت إليه بنود مبهمة تخدم مصالح محتكرين وشركات على حساب الصيد البحري الحرفي".
وكشف عن "تسليم التوصيات والملاحظات إلى السادة النواب" كما وأكد الصيادون أنهم "في صدد التواصل المباشر مع النواب لمراجعة هذا الخطأ التشريعي، وضعاً بين أيديهم التوصيات التقنية والعملية والمعلومات الصحيحة النابعة من أهل الخبرة الأصلية، وذلك بديلاً عن الملاحظات الجوهرية التي تم تجاهلها سابقاً".
وتابع: "يأمل صيادو لبنان من النواب الاستماع إلى إرادة أصحاب الأرض والبحر، واتخاذ موقف عادل يراعي الضمير والمسؤولية الوطنية لحماية مصالح الصياد المحترف وحماية حقوق العاملين في البحر، بدلاً من تكريس قانون يشرعن الخصخصة المقنعة للموارد الطبيعية".
وشدد الصيادون على أن "محاولة فرض هذا القانون وتغليب لغة الشركات ستواجه بتمسكهم بديمقراطية التعاون وبكافة الخطوات المشروعة لحماية بحرهم وموانئهم ومستقبل عائلاتهم. وبناءً عليه، يجدد صيادو لبنان التأكيد: نحن الحراس الحقيقيون للبحر ولن نكون ضيوفاً فيه، ولا صحة لأي كلام يزعم القبول بهذا القانون المجحف".
أخبار لبنان
لبنان:
مجمعون
قانون
الصيد
المائي
وتربية
الأحياء
المائية
إعلام التقدمي: كل ما يصدر رسميا عن التقدمي ينشر حصراً عبر صفحات المفوضية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-17
وزارة الزراعة: إقرار قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية يرسّخ الصيد الحرفي الصغير النطاق ويؤسس لاقتصاد أزرق مستدام
أخبار لبنان
2026-07-17
وزارة الزراعة: إقرار قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية يرسّخ الصيد الحرفي الصغير النطاق ويؤسس لاقتصاد أزرق مستدام
0
آخر الأخبار
2026-07-12
وزارة المواصلات في قطر تصدر إشعارا لملاك ومستخدمي الوسائط البحرية بما في ذلك قوارب النزهة وقوارب الصيد والدراجات المائية وسائر الوسائط البحرية المماثلة للتوقف موقتا عن الإبحار
آخر الأخبار
2026-07-12
وزارة المواصلات في قطر تصدر إشعارا لملاك ومستخدمي الوسائط البحرية بما في ذلك قوارب النزهة وقوارب الصيد والدراجات المائية وسائر الوسائط البحرية المماثلة للتوقف موقتا عن الإبحار
0
أخبار لبنان
2026-04-29
الأشغال تُنظّم استعمال الدراجات المائية: إجراءات صارمة لحماية سلامة الشاطئ وروّاد البحر
أخبار لبنان
2026-04-29
الأشغال تُنظّم استعمال الدراجات المائية: إجراءات صارمة لحماية سلامة الشاطئ وروّاد البحر
0
أخبار لبنان
2026-07-26
مياه الجنوب دانت تفجير العدو محطة مياه مركبا : استهداف مباشر للأمن المائي
أخبار لبنان
2026-07-26
مياه الجنوب دانت تفجير العدو محطة مياه مركبا : استهداف مباشر للأمن المائي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:52
إعلام التقدمي: كل ما يصدر رسميا عن التقدمي ينشر حصراً عبر صفحات المفوضية
آخر الأخبار
13:52
إعلام التقدمي: كل ما يصدر رسميا عن التقدمي ينشر حصراً عبر صفحات المفوضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك المؤسس!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك المؤسس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
خلف دعا لقانون عادل لإصلاح المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:30
خلف دعا لقانون عادل لإصلاح المصارف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
08:54
متى يبدأ الحب بالتحوّل إلى روتين؟.... دراسة تكشف متى يتسلّل الملل إلى العلاقات
منوعات
08:54
متى يبدأ الحب بالتحوّل إلى روتين؟.... دراسة تكشف متى يتسلّل الملل إلى العلاقات
0
آخر الأخبار
2026-03-13
قاسم لنتنياهو: تهديدك لي بلا قيمة وعليك أن تخشى أنت على نفسك لانك أخذت شعبك الى مكان سيء جدا
آخر الأخبار
2026-03-13
قاسم لنتنياهو: تهديدك لي بلا قيمة وعليك أن تخشى أنت على نفسك لانك أخذت شعبك الى مكان سيء جدا
0
أخبار دولية
2026-07-25
حرائق خارجة عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا تتسبب بعمليات إجلاء إضافية
أخبار دولية
2026-07-25
حرائق خارجة عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا تتسبب بعمليات إجلاء إضافية
0
أخبار لبنان
2026-05-11
فضل الله خلال تكريم "حزب الله" لـ 4 من شهدائه: يدنا ممدودة للحوار الداخلي
أخبار لبنان
2026-05-11
فضل الله خلال تكريم "حزب الله" لـ 4 من شهدائه: يدنا ممدودة للحوار الداخلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك المؤسس!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك المؤسس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
خلف دعا لقانون عادل لإصلاح المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:30
خلف دعا لقانون عادل لإصلاح المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يتحدث للـLBCI عن المفاوضات وعن مستقبل المنظمة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يتحدث للـLBCI عن المفاوضات وعن مستقبل المنظمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ترامب يضغط للانسحاب... وإسرائيل تتمسك بشروطها في لبنان وغزة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ترامب يضغط للانسحاب... وإسرائيل تتمسك بشروطها في لبنان وغزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لا اتفاق بعد على من سيتولى مراقبة تنفيذ المناطق النموذجية
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لا اتفاق بعد على من سيتولى مراقبة تنفيذ المناطق النموذجية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:43
مقدمة النشرة المسائية ٢٧-٧-٢٠٢٦
مقدمة نشرة الاخبار
12:43
مقدمة النشرة المسائية ٢٧-٧-٢٠٢٦
0
عالم الطبخ
11:40
تناغم نادر في النكهات: الكباب بالطرطور وسلطة التين والحلوم المشوي مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
عالم الطبخ
11:40
تناغم نادر في النكهات: الكباب بالطرطور وسلطة التين والحلوم المشوي مع الشيف جوزاف منصور (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
شحٌّ بالمحروقات في البقاع... والمحطات تُقنّن البيع وتُخفّض ساعات العمل
تقارير نشرة الاخبار
07:58
شحٌّ بالمحروقات في البقاع... والمحطات تُقنّن البيع وتُخفّض ساعات العمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:10
كتل حارة هذا الأسبوع... والحرارة الى ارتفاع!
حال الطقس
01:10
كتل حارة هذا الأسبوع... والحرارة الى ارتفاع!
2
أخبار لبنان
12:48
مذكرة من رئاسة الحكومة في ذكرى 4 آب: يوم حداد وطني وإقفال الإدارات وتنكيس الاعلام
أخبار لبنان
12:48
مذكرة من رئاسة الحكومة في ذكرى 4 آب: يوم حداد وطني وإقفال الإدارات وتنكيس الاعلام
3
أمن وقضاء
04:47
شعبة المعلومات توقف عصابة سلب بقوّة السّلاح ونشل... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
أمن وقضاء
04:47
شعبة المعلومات توقف عصابة سلب بقوّة السّلاح ونشل... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
4
أخبار دولية
23:49
بأكثر من 5%... أسعار النفط تنخفض
أخبار دولية
23:49
بأكثر من 5%... أسعار النفط تنخفض
5
أخبار لبنان
01:20
ذخائر مار شربل في مزار سيدة فالكلوز الفرنسية
أخبار لبنان
01:20
ذخائر مار شربل في مزار سيدة فالكلوز الفرنسية
6
أخبار دولية
00:15
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط
أخبار دولية
00:15
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط
7
اسرار
23:50
أسرار الصحف 27-7-2026
اسرار
23:50
أسرار الصحف 27-7-2026
8
صحف اليوم
01:13
بري لـ"الأخبار": المسار الوحيد المقبول هو تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل
صحف اليوم
01:13
بري لـ"الأخبار": المسار الوحيد المقبول هو تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More