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مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: محادثات إسرائيلية - لبنانية في روما بين 4 و6 آب لبحث توسيع "المناطق التجريبية"

أخبار لبنان
2026-07-27 | 23:52
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مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: محادثات إسرائيلية - لبنانية في روما بين 4 و6 آب لبحث توسيع &quot;المناطق التجريبية&quot;
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مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: محادثات إسرائيلية - لبنانية في روما بين 4 و6 آب لبحث توسيع "المناطق التجريبية"

أكدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستُعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 آب، في إطار إنشاء "مناطق تجريبية" بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية طالبا عدم كشف هويته، إن "الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري" مشيرا في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية "المناطق التجريبية" وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن.

وأضاف "ستساعدنا الخبرة المكتسبة من المناطق الأولية على تحسين تنفيذ المناطق التجريبية، بما يتيح توسيع نطاقها بشكل تدريجي".

 

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