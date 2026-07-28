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رابطة موظفي الإدارة العامة لوّحت بالتصعيد في حال عدم تسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة خلال شهر آب

أخبار لبنان
2026-07-28 | 03:13
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رابطة موظفي الإدارة العامة لوّحت بالتصعيد في حال عدم تسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة خلال شهر آب
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رابطة موظفي الإدارة العامة لوّحت بالتصعيد في حال عدم تسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة خلال شهر آب

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان انه "تعقيباً على ما سُرِّب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك اتجاهاً لتقسيط المفعول الرجعي للزيادة التي أقرت في ١٦ـ٢ـ٢٠٢٦، تؤكد الرابطة رفضها الكلي لأي عملية تقسيط وتصر على مطالبها الصادرة في بيانها الأخير ومنها تسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة خلال شهر آب، وفي حال أصدرت الحكومة مرسوماً يوافق ما سُرِّب عبر مواقع التواصل، فإن الرابطة ستتخذ الخطوات التصعيدية اللازمة حفاظا على حقوق العاملين في الإدارة العامة كافة".
 

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