"مياه بيروت وجبل لبنان": قطع المياه يوما واحدا عن مناطق ساحل كسروان للصيانة

أعلنت "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" في بيان "توقف ضخ المياه موقتًا إلى مناطق ساحل كسروان الممتدة من العقيبة حتى ذوق مكايل وذوق مصبح، وذلك بسبب أعمال صيانة على خط الجر الرئيسي المغذى من آبار ونبع المضيق".ولفتت المؤسسة في بيان، الى أن "الانقطاع يبدأ صباح يوم الجمعة 31 تموز الحالي ويستمر ليوم واحد، على أن تعود التغذية إلى طبيعتها صباح السبت 1 آب المقبل بعد انتهاء أعمال الصيانة".واعتذرت "من المواطنين عن هذا الانقطاع الموقت"، داعيةً إلى "ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة".