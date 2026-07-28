الدفاع المدني: مواصلة أعمال البحث والإنقاذ وتأمين السلامة العامة في زوطر الغربية

تواصل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أعمالها الميدانية في بلدة زوطر الغربية، لتأمين السلامة العامة، بالتوازي مع مواكبة وحدات الجيش اللبناني في تنظيم عودة الأهالي إلى البلدة ومرافقتهم.



وفي هذا الإطار، تتابع فرق البحث والإنقاذ المتخصصة تنفيذ عمليات المسح الميداني والبحث تحت الأنقاض عن عدد من المفقودين.



كما كثّفت الفرق الميدانية أعمال فتح الطرق ورفع الركام الناتج من القصف والغارات السابقة، إلى جانب تقديم المساعدة اللازمة للأهالي العائدين إلى منازلهم، بما يسهّل حركتهم ويحافظ على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة.