أبو فاعور: لا حل داخلياً قبل حل الصراع الكبير في المنطقة

أكد النائب وائل أبو فاعور أن لبنان مرتبط بصراع إقليمي أكبر، معتبراً أن أي حل داخلي يبقى مرتبطاً بمسار هذا الصراع.

وقال أبو فاعور، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI، إن "لبنان ساحة ملحقة بصراع أكبر ولا يبدو أن هناك حل في هذا الصراع، وطالما أن لا حل على المستوى الكبير فلا أعتقد أن هناك حل على المستوى الداخلي".



وأضاف: "متمسكون بملاحظاتنا حول المحادثات مع إسرائيل ولا يبدو أننا ذاهبون نحو تسوية في الصراع الكبير في المنطقة، وبالتالي لا أعتقد أنه سنصل إلى حلول على الصعيد الداخلي".



وفي ما يتعلق بالعلاقة مع الرئاستين الأولى والثالثة، أوضح أبو فاعور أن "لا قطيعة مع رئيس الجمهورية ولا مع رئيس الحكومة والملاحظات على اتفاق الإطار هي نفسها".



وشدد على رفض إعادة الملف اللبناني إلى أي محور خارجي، قائلاً: "ليس من مصلحة لبنان إعادة الملف اللبناني إلى الحضن الإيراني وهذا الموضوع غير متفق عليه لبنانياً، والدولة هي التي تحدد أيّ أطراف خارجية تفيد لبنان الرسمي في الوصول إلى نتيجة يجمع عليها الجميع".



وعن حزب الله، رأى أبو فاعور أن حزب الله لا يزال ينفرد بخطاب عالي السقف تجاه الدولة، مشيرا الى أن الحزب التقدمي الاشتراكي يتحدث مع مختلف الأطراف، "نحاول عبر موقفنا الوطني أن نخفف من السقوف العالية".



وقال: "لا اتصالات رسمية سياسية مع حزب الله، ويجب إعادة فتح النقاش الداخلي، والقضية الأكثر إثارة للانقسام اليوم هي شكل العلاقة بين لبنان وإسرائيل".



وأكد أبو فاعور أن حماية لبنان تكون عبر مؤسسات الدولة، وقال: "ما يحمي لبنان من الأطماع الإسرائيلية هي الدولة اللبنانية وليس أي طرف داخلي".



ولفت إلى الجهود التي بذلها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، قائلاً: "وليد وتيمور جنبلاط حاولا إقناع الأطراف السياسية الأساسية بإيجاد آلية تفاوض وطنية متفق عليها لكننا لم نصل إلى نتيجة، والآن بعد توقيع اتفاق الإطار يجب إعادة فتح النقاش الداخلي وخصوصاً في قضية الشكل النهائي للعلاقة اللبنانية - الإسرائيلية".

