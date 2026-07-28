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رياشي موفداً من جعجع اكد للرئيس عون دعم "القوات" لمواقفه الوطنية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب " القوات اللبنانية" سمير جعجع وأطلعه على نتائج الزيارة الرئاسية واشنطن.



وجدد النائب رياشي دعم "القوات اللبنانية " لمواقف رئيس الجمهورية وخياراته الوطنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".