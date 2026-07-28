بخاش: لاطلاق حملات توعية صحية في ظل غياب الامنين الصحي والاجتماعي

عقد تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة البروفسور يوسف بخاش في مقر نقابة المعالجين الفيزيائيين وحضور نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص وأعضاء الهيئة الادارية.



وأشار بخاش في نهاية الاجتماع إلى ان البحث تركز على متابعة ملف منتحلي الصفة الذي كان التجمع قد أعده وقدم نسخة عنه إلى فخامة الرئيس جوزاف عون، وضرورة رفع نسخة عنه إلى كل من وزيري الداخلية احمد الحجار والصحة الدكتور ركان ناصر الدين.



وقال: "في ظل التحديات المختلفة والمتعددة التي تواجه القطاع الصحي نؤكد على ضرورة الشروع باطلاق حملات توعية تعني النقابات الصحية بمكوناتها كافة وبالتنسيق مع وزيري الصحة العامة والاعلام وتبث عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي."



وأضاف: "نتابع بإهتمام التحديات المتزايدة على القطاع في ظل غياب الأمنين الصحي والاجتماعي، وسط ازمات اقتصادية تطال المواطن كما المؤسسات الضامنة."



وشدد على ضرورة العمل على مشروع السياحة الطبية التي يمكن أن ترفد القطاع الصحي كما خزينة الدولة ببعض السيولة في حال استطعنا ان نمنح الثقة للمرضى من الدول المجاورة والدول الافريقية والخليجية.