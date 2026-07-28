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الرئيس بري بحث مع الرئيس سلام في التطورات واستقل نظيره الإماراتي واللواء شقير
أخبار لبنان
2026-07-28 | 12:41
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الرئيس بري بحث مع الرئيس سلام في التطورات واستقل نظيره الإماراتي واللواء شقير
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم البحث في التطورات السياسية والميدانية والأوضاع العامة على ضوء خرق إسرائيل لوقف اطلاق النار ومواصلة عمليات التفجير والتدمير للمنازل في القرى اللبنانية الجنوبية المحتلة، إضافة الى نتائج زيارة الرئيس نواف سلام والوفد الوزاري الى العراق.
كما استقبل بري رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، في حضور السفير لدى لبنان فهد سالم سعيد الكعبي حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والتعاون التشريعي بين المجلس النيابي اللبناني والمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
هذا وعرض بري مع المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير للاوضاع العامة في البلاد ولا سيما الامنية منها.
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