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وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي

أخبار لبنان
2026-07-28 | 07:54
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وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي
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وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي

نظمت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ ومجلس الخدمة المدنية، بالتعاون مع شركة Microsoft، دورة تدريبية للمديرين العامين في الوزارات والإدارات العامة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعيّ، بعنوان: "تحديات القيادة في عصر الذكاء الاصطناعيّ"، في مركز المجلس.

وأكّد الوزير كمال شحادة أنّ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعيّ، بدأ التفكير في كيفية تسريع توظيف الطاقات والقدرات والتقنيات في القطاع العام.

وأوضح أنّ المشروع الذي أُطلق يحمل طموحًا وطنيًا. 

وقال: "هو مشروع لبناء اقتصاد مزدهر، وجمهورية حديثة تضع خدمة المواطن في صلب أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز أداء الدولة وتحسين الواقع الاقتصاديّ".

وأضاف: "تكمن أهمية هذه التقنيات أيضًا في أنها ستكون بين أيديكم، بما يسهل أداء مهامكم اليومية رغم محدودية الإمكانات. فكثيرا ما نسمع في مجلس الوزراء عن مشاريع مهمة وطموحة، لكن تنفيذها يصطدم بغياب التمويل أو ضعف الموارد. أما ما نتحدث عنه اليوم، فهو مجرد بداية".

وأعلن وضع المعايير اللازمة لحماية المعلومات، وإعداد مشروع قانون خاص بحماية البيانات وخصوصيتها.

كما أعلن إحالة هذا المشروع حاليا إلى وزارة العدل، حيث تجري مناقشته بالتنسيق مع الجانب الأوروبي، نظرا لوجود التزام بمواءمته مع المعايير الأوروبية ذات الصلة، وقد أحرز العمل عليه تقدما ملحوظا. ومن الطبيعي أن يترتب على ذلك مسؤوليات إضافية تقع على عاتقكم. ولذلك، وما إن يصدر القانون، بل وحتى قبل صدوره، ستنظم دورات تدريبية متخصصة في مجال حماية البيانات (Data Protection)، لأن هذا الموضوع يشكل إحدى أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقكم".

وأكّد البدء في بالتعاون مع عدد من الوزارات التي تمثلونها، مناقشات مع الوزراء المعنيين وفرق العمل التابعة لهم بشأن رقمنة عدد من الخدمات الحكومية. 

وقال: "حصل جزء من هذه المشاريع على التمويل اللازم، فيما لا يزال الجزء الآخر بانتظار تأمين التمويل. وسيستمر العمل على متابعة هذا الملف، كما ستعقد جلسات إضافية بالتعاون مع المؤسسات العامة، لأنني أعتقد أن مؤسسات مثل مصالح المياه، ومؤسسة كهرباء لبنان، وغيرها من المؤسسات العامة، يمكنها أن تستفيد كثيرا من هذه البرامج التدريبية".

أخبار لبنان

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ومجلس

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يطلقان

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