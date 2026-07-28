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اعتباراً من اليوم... مرفأ بيروت أطلق خدمة الدفع الإلكتروني
أخبار لبنان
2026-07-28 | 07:25
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اعتباراً من اليوم... مرفأ بيروت أطلق خدمة الدفع الإلكتروني
في خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي وتحديث الخدمات، وقّعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، ممثلة برئيس مجلس إدارتها، مديرها العام السيد مروان النفّي، عقوداً مع كل من Neo – بنك عودة، وOMT، وWhish Money، وBoB Finance وMTM / Ria، وNetCommerce، في إطار إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني.
وتهدف هذه الخدمة إلى إتاحة تسديد الرسوم إلكترونياً عبر شبكة من المؤسسات المالية ومراكز الدفع الإلكتروني، بما يوفر خيارات أكثر مرونة للمتعاملين مع المرفأ، ويسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يعزز مستويات الكفاءة والأمان والشفافية في مختلف العمليات.
وجرى توقيع العقود خلال حفل رسمي أقيم اليوم الثلاثاء في مرفأ بيروت، بحضور ممثلي الشركات والمؤسسات المالية المشاركة، تزامناً مع بدء التشغيل الرسمي لخدمة الدفع الإلكتروني، بعد استكمال مراحل الاختبار والتأكد من جاهزية الأنظمة وقنوات الدفع.
وأكد النفّي، أن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني يشكل محطة أساسية في مسيرة تحديث مرفأ بيروت والتحول نحو الخدمات الرقمية، ويعكس التزام الإدارة بتطوير بيئة العمل واعتماد حلول تكنولوجية متقدمة تواكب أحدث التطورات العالمية في إدارة المرافئ.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة أشمل لتحديث مختلف الخدمات والإجراءات الإدارية والتشغيلية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين مع المرفأ، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وترسيخ مكانة مرفأ بيروت كمرفق حديث ومتطور يواكب متطلبات التجارة والنقل البحري.
وختم النفّي قائلاً: "إن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتطوير المرافق العامة وتعزيز تنافسيتها. وستواصل إدارة واستثمار مرفأ بيروت تنفيذ المشاريع التي تسهم في تحديث خدماتها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
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بيروت
الدفع
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