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كرامي تستنكر تدمير مجمع تربوي في عيناثا وتناشد الدول الكبرى للضغط لوقف استهداف المؤسسات التعليمية

أخبار لبنان
2026-07-28 | 06:52
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كرامي تستنكر تدمير مجمع تربوي في عيناثا وتناشد الدول الكبرى للضغط لوقف استهداف المؤسسات التعليمية
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كرامي تستنكر تدمير مجمع تربوي في عيناثا وتناشد الدول الكبرى للضغط لوقف استهداف المؤسسات التعليمية

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بيانًا أشارت فيه إلى أنه "لا تزال المؤسسات التربوية والاجتماعية الهدف الرئيس للعدو الاسرائيلي الذي دمر مجمع عبد الرؤوف فضل الله التربوي والاجتماعي في بلدة عيناثا قضاء بنت جبيل، والذي يضم ثانوية الأشراق ومبرة الخير ودار الرأفة". 

واكدت أن "هذا التدمير الممنهج للمؤسسات التربوية والرعائية يثبت في كل مرة ان العدو يعمل على جعل العودة إلى القرى المحتلة أكثر صعوبة لان المدارس هي عصب بقاء العائلات في بلداتها وقراها". 

وقالت :"أمام هذا الواقع المرير، نكرر النداء ونرفع الصوت مناشدين الدول الكبرى والمؤثرة الضغط على إسرائيل لوقف هدم المؤسسات التربوية والمنازل، سيما وأننا لا نزال في بداية مسار المفاوضات لتحقيق التهدئة والانسحاب الإسرائيلي من أراضينا. كما أننا نقف إلى جانب مؤسسة المبرات الخيرية العريقة، مستنكرين العدوان الغاشم وشاجبين هذه الجريمة المتمادية بحق التربية والتعليم والمجتمع".

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