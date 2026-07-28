نواب تغييريون زارو بعبدا واكدوا دعم مسار الدولة والتفاوض لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي

زار النواب ياسين ياسين، وضاح الصادق، فراس حمدان، ميشال الدويهي ومارك ضو رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و"جددوا دعمهم للمسار الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية لتعزيز دور الدولة ومؤسساتها واستعادة حضور لبنان عربيًا ودوليًا".‏كما اكدوا "دعم التفاوض الذي تقوده الدولة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعودة الأهالي إلى قراهم وإطلاق إعادة الإعمار تحت سقف الشرعية".وشدّدوا على أنّ" الدولة ومؤسساتها، وفي مقدّمها الجيش، هي الضامن الوحيد للسيادة والأمن، وعلى أهمية التنسيق بين رئاستَي الجمهورية والحكومة".