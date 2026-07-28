الصدي رعى توقيع عقد بين مصلحة الليطاني ومياه بيروت وجبل لبنان

رعى وزير الطاقة والمياه جو الصدي حفل توقيع عقد بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لاستمداد المياه من المنشآت العائدة للمصلحة الى محطة تنقية المياه في الوردانية، بحيث يخصص 90 مليون متر مكعب من الليطاني لتغذية بيروت الكبرى سنويا.



ويأتي هذا العقد إنفاذا للمرسوم 14522 تاريخ 16/5/1970 الذي ينص على كيفية توزيع مياه الليطاني والمصادر المائية الأخرى بين المناطق وتطبيقا للمشروع الثاني لتعزيز امدادات المياه في بيروت الكبرى الممول من قرض البنك الدولي.



وقد وقع عن المصلحة رئيس مجلس الادارة المدير العام سامي علوية وعن المؤسسة مديرها العام ربيع خليفة، في حضور نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار يوسف كرم ومديرة مشروع المياه في البنك الدولي الدكتورة سالي زغيب.



وفد بلديات راشيا



كما عرض الصدي لشؤون وحاجات بلدات راشيا مع وفد ضم رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال رئيس بلدية بكا ياسر خليل ونائب الرئيس رئيس بلدية عين عرب عصام الهادي ورؤساء بلديات: البيرة غازي أبو حسين، عيتا الفخار ديب الياس برهوم، حلوه عماد الداوود، الرفيد حسن فرحات، كفردينس محمد أبو الشامي، خربة روحا مروان هاجر، رئيس بلدية تل ذنوب ايلي الصقر وممثلين عن بلديتي دير العشائر ومدوخا.