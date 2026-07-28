وزير الصناعة افتتح ورشة عمل في الاسكوا عن ادماج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الدائريّ

افتتح وزير الصناعة جو عيسى الخوري ورشة عمل عن "بناء القدرات لصانعي السياسات في لبنان عن دمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الدائري وتطوير السياسات" في مقرّ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).



وتنظّم الورشة التي تستمرّ ثلاثة أيام، وزارة الصناعة بالتعاون مع المنظّمة الدولية.



وشارك المدير العام لوزارة الصناعة عادل الشباب، كبار المسؤولين في الاسكوا والوزارات والادارات والقطاع الخاص.



واقترح عيسى الخوري وضع خارطة طريق وطنية نلتزم بالعمل عليها عبر مسارات ثلاثة متوازية: المسار الأول هو الاطار التنظيمي، من خلال إعداد برنامج مبسّط ومتدرّج يتلاءم مع واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يشمل تعريفاً واضحاً للمواد المعاد تدويرها، وتبسيط التراخيص، وإنشاء نقطة اتصال موحدة داخل الوزارة لمواكبة هذا التحول. وما ستعلنونه من توصيات وأطر تنظيمية سيكون جزءاً أساسياً من هذه العملية.