قائد الجيش التقى المنسق الخاص للأمم المتحدة واستقبل الملحق العسكري الروماني في زيارة وداعية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان Jean Arnault.



وخلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد اليونيفيل.



وأشاد Arnault بجهود المؤسسة العسكرية، معربًا عن تقديره لدور الجيش في ضمان سيادة لبنان واستقراره.