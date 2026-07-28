"لبنان القوي": خطة "القوات" حول الطاقة ورقة إنشائية أعدها الذكاء الإصطناعي بنسبة 76%

أعلن تكتل "لبنان القوي" أنه "تتويجاً للاتصالات التي جرت مع القوى السياسية والبرلمانية على مدى الأشهر الأربعة الماضية، تم التوافق بين الأطراف على عقد لقاء تحت عنوان "حماية لبنان" هدفه تعزيز السلم الأهلي، وذلك في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل في فندق فينيسيا".



وقال في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل: "مرت سنة ونصف سنة على تسلم القوات اللبنانية وزارة الطاقة، وكان اللبنانيون ينتظرون خلالها خطة متكاملة لإنقاذ قطاع الكهرباء، فإذا بهم أمام ورقة إنشائية ليس فيها من الخطة، إلا الاسم".



وأشار إلى أن "الخطة تُقاس بالأرقام، والمواعيد، والكلفة، ومصادر التمويل، ومراحل التنفيذ، والنتائج المتوقعة". وقال: "أما ما قُدِّم فلا يتضمن شيئا من ذلك، بل يكتفي بتكرار عبارات عامة ونظريات من دون أي التزام تنفيذي أو رؤية واضحة، هي ورقة اللاخطة التي أعدها الذكاء الإصطناعي بنسبة 76%، وهي عبارة عن تفسير للقانون 462 وتشريع لمولدات المصالح الخاصة".



وقال البيان: "وجه التكتل سؤالين للحكومة حول تفاقم أزمة المازوت وغياب وزارة الطاقة والحكومة عن معالجتها، وحول الرسوم العشوائية التي فرضتها الحكومة بحسب مرسوم رقم 3214\2026".