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رسامني وشهيّب اطّلعا من رئيس الجمهورية على نتائج زيارته واشنطن
أخبار لبنان
2026-07-29 | 04:01
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رسامني وشهيّب اطّلعا من رئيس الجمهورية على نتائج زيارته واشنطن
اطّلع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على نتائج زيارته الولايات المتحدة الاميركية ولا سيما التوجيهات التي أعطاها الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى شركات الطيران الاميركية باستئناف العمل على الخط الجوي بين لبنان واميركا. وتناول البحث ايضا تطوير السكك الحديد وتفعيل الحركة في المرافىء.
شهيب
وزار النائب اكرم شهيب رئيس الجمهورية وقال بعد اللقاء: "هنأت الرئيس عون بسلامة العودة من واشنطن واطّلعت منه على نتائج اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الاميركيين وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب، وأكدتُ أهمية ما أعلنه رئيس الجمهورية خلال الزيارة لجهة حق لبنان بالمحافظة على سيادته وحماية أراضيه وضرورة انسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق التي تحتلها في الجنوب، بالإضافة إلى العمل من اجل المحافظة على الوحدة الوطنية ودور مؤسسة الجيش في المحافظة عليها وحمايتها فضلا عن ان تكون الدولة اللبنانية مسؤولة وحدها عن الامن وحصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية".
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