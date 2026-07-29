وزارة الخارجيّة دانت التعرّض لأمن السعودية والاردن

دانت وزارةُ الخارجيّة والمغتربين "بأشدّ العبارات التعرّض لأمن وسيادة المملكة العربيّة السعوديّة، من خلال محاولة استهداف منشآتها النفطيّة في المنطقة الشرقيّة ومنطقة الرياض بطائراتٍ مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقيّة". واعربت في بيان عن" تضامن الجمهوريّة اللبنانيّة الكامل مع المملكة العربيّة السعوديّة، وحرصَها التام على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".وإذ رحبت وزارة الخارجيّة والمغتربين بإعلان السلطات العراقيّة فتحَ تحقيقٍ في هذه الحادثة، اكدت أنّ "مواجهة الأنشطة العسكريّة التي تمارسها أطرافٌ من غير الدول، خاصة في كلّ من العراق ولبنان واليمن، هي معركة مشتركة ومتواصلة، بما يفضي إلى تمكين هذه الدول من بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتيّة والشرعيّة وحدها".وفي سياق متّصل، جدّدت وزارة الخارجيّة والمغتربين "إدانتها الشديدة لإطلاق صواريخ باليستيّة إيرانيّة باتجاه الأراضي الأردنيّة -وفق ما أقرّتْ به قوّات الحرس الثوري الإيراني نفسها- واكدت أنّ هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميّيْن". كما اعربت عن "تضامن لبنان الكامل مع المملكة الأردنيّة الهاشميّة في مواجهة كل ما يمسّ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".