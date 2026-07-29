عز الدين: الإصرار على المضي في اتفاق الإطار يكشف عن تآمر على خيار المقاومة

رأى النائب حسن عز الدين أنّ الإصرار والمثابرة على المضي في اتفاق الإطار حتى النهاية يكشفان ويؤكدان وجود تآمر على المقاومة، وعلى مجتمعها، وعلى بيئتها.

وأكّد أنّ السّلاح باقٍ ومستمر، ووظيفته لا تنتهي إلا بتحرير الأرض من الاحتلال، وضمان أمن لبنان، وضمان وجود وبقاء الكيان اللبنانيّ.

وقال: “المقاومة قد تمر بضربة، وهذا طبيعي، لهم يوم ولنا يوم، لكنها نهضت من جديد، وأعادت بناء ذاتها مجددًا، وهي مستمرة في المواجهة حتى إخراج هذا العدو عاجلًا أم آجلًا”.

وعن زيارة واشنطن، أضاف: “يبدو أنه لا توجد نتائج حتى يقدموها، بل على العكس من ذلك، قد تكون هناك نتائج سلبية على هذا الوطن، وفيها تفريط بالسيادة، وتفريط بالحقوق والثروات الوطنية والثوابت الوطنية اللبنانية، لأننا رأينا ماذا حصل قبل أيام لاستكمال المسرحية نفسها التي يحاولون القيام بها (بالإشارة إلى المنطقة التجريبية في زوطر الغربية)، ويحاولون إثارة الغبار والضجيج حولها، سواء في وسائل التواصل أو على شاشات التلفزة وما شابه”.