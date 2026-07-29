لجنة البيئة بحثت أزمة النفايات في بيروت

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة اليوم في برئاسة النائب غياث يزبك وحضور النواب الأعضاء.

وقال النائب يزبك بعد الجلسة: “استعرضنا كيفية المعالجة العلمية والتقنية بطريقة تنفيذية على صعيد كل لبنان وعرجنا على بيروت، لانها محاصرة من الناحية الجغرافية ولأن ليس لديها مساحات لتكون لديها استقلالية معالجة نفاياتها وهي مرتبطة بمطمر الجديدة وعملية الكنس والجمع التي تحصل في بيروت للفرز في الكرنتينا”.

وطلبت لجنة البيئة أن يحصل اجتماع سريع لبلدية بيروت مع المحافظ ووزير الداخلية والخبراء التقنيين للخروج سريعًا من الأزمة وتجنب مدينة بيروت موضوع النفايات فيها.