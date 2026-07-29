مذكرة بالاقفال السبت 15 آب لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة قضت بالاقفال يوم السبت الواقع في ۲۰۲٦/٨/١٥ كل من يعمل أيام السبت في المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص، وذلك لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء.